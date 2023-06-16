Ankara'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Uluç Ali Paşa Bulvarı'nda yaşandı. N.T. (21) hakimiyetindeki 06 KRA 82 plakalı araçta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan tek taraflı kazada, şoför N.T. olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan F.K. yaralı olarak Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.