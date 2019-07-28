İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Başkent’te yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkent'te yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 06 ZDN 46 plakalı otomobil, Çatalca Caddesi'nden Ayaş Caddesi istikametine seyrederken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen E.K., olay yerinde hayatını kaybetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.