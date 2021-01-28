İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da trafik kazası: 1 ölü

Ankara’da otomobili arıza yapan sürücüye aynı istikamette ilerleyen minibüs çarptı.

Ankara'da otomobili arıza yapan sürücüye aynı istikamette ilerleyen minibüs çarptı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde Ankara Çevre Yolunda meydana geldi. Serdar Arslan, Kuzey Çevre Yolu Pursaklar varyantına 500 metre kala 06 CDH 461 plakalı otomobilinin arıza yapması üzerine tamirci çağırdı. Tamirci otomobilin arızasını giderirken aynı istikamette ilerleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BDL 931 plakalı minibüs, Serdar Arslan'a ve yol kenarında park halindeki 2 otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle ağır yaralanan Arslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arslan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.