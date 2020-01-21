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Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul - Ankara D-750 karayolunda seyreden 34 HNH 42 plakalı kamyon ile Ramazan Ç. idaresindeki 06 HBE 10 plakalı otomobil, Kızılcahamam Hastane Kavşağı mevkiinde çarpıştı. Kaza sonrasında 06 HBE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Ramazan B. yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Hızır Acil ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.


Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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