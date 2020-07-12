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Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak evin bahçesine düştü.

Ankara'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarparak evin bahçesine düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Kaza, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf P. kontrolündeki 06 GPA 51 plakalı otomobil, Sağduyu Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak bir evin bahçesine düştü. Kazada otomobil sürücüsü kabin içerisinde sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan otomobilin içerisindeki alkol şişeleri de dikkat çekti.

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