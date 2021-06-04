Ankara'da trafik kazası: 3 yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Altındağ ilçesi Taşdelen Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup D. idaresindeki 06 CFY 083 plakalı Mercedes markalı otomobil, Taşdelen caddesi üzerinden Turgut Özal Bulvarına kontrolsüz bir şekilde giriş yaptı ve o sırada seyir halinde olan Mustafa B. yönetimindeki 06 C 5133 plakalı minibüse çarptı. Kazanın etkisiyle minibüste bulunan Zeki A., Mustafa B. ve çarpan araçtaki Yakup D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapalı kalan yol, araçların çekici vasıtasıyla kaldırılmasının ardından açıldı.