İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.


Ankara D-140 karayolu İstanbul istikametinde 14. kilometrede meydana gelen trafik kazasında 69 AAD 655 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hemzemin çukuruna düştü. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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