Ankara'da trafik kazası: 4 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincan ilçesi İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi üzerinde İ.T. kontrolündeki 06 RLV 66 plakalı Fiat marka otomobil ile M.M. idaresindeki 71 EY 240 plakalı Hyundai marka araç kaza yaptı. Çarpışma sonucu araçlar savrulurken 06 RLV 66 plakalı otomobilin sürücüsü İ.T., aynı araçtaki yolcu A.A., 71 EY 240 plakalı aracın sürücüsü M.M. ve yolcu H.M. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.