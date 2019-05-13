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Ankara'da trafik kazası: 6 yaralı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kazada 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Olay, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi Çambaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet G. yönetimindeki 07 ADC 743 plakalı otomobil ile 06 FS 0751 plakalı Sefer D. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, hastaneye sevk edildi.


Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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