Ankara'da trafik kazası:1 ölü, 4 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayaş- Ankara Yolu Bulvarı Yenikent Sincan Belediyesi ek binası önünde meydana gelen kazada, İhsan B. idaresindeki 06 CNJ 570 plakalı araç ile Ayaş istikametinden Ankara istikametine gitmek isteyen sürücü Ramazan M.'nin (23) kullandığı araç çarpıştı. 06 CNJ 570 plakalı araç içerisinde bulunan Reyyan Büyüksoy (2), Mehmet Y. B. (16), Hayrünnisa B. (10) ve Emine B. (39) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Reyyan Büyüksoy yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili polis inceleme başlattı.