Ankara'da tren kazası: 7 ölü, 46 yaralı

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i makinist 7 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 46 kişi de yaralandı.

Ankara-Konya seferini yapan YHT, sabah saatlerinde Marşandiz istasyonuna giriş yaptığı sırada raylarda bulunan kılavuz treni ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki vagon devrildi. Kazada 1'i makinist 7 kişi öldü, 3'ü ağır 46 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda ambulans, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Ankara Valisi Vasip Şahin de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Turhan ve Şahin'in incelemeleri devam ediyor.

Ankara Valiliğinden açıklama

Ankara Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ankara'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1'i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından kazaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise “Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin Yenimahalle'deki Marşandiz istasyonunda yapmış olduğu kaza ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir” denildi.

İbrahim Kalın'dan Tweet

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, feci kazaya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ankara'da meydana gelen elim tren kazasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili tüm birimler seferber edilmiş durumdadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.