Ankara'da tuhaf trafik kazası, kaldırımdan seken araç dükkanda asılı kaldı

Ankara'da otomobilinin pedallarını karıştıran yabancı uyruklu bir sürücü, fren yerine gaza basınca boş haldeki dükkana daldı. Yoldan metlerce yüksekteki dükkanda asılı kalan otomobil ise görenleri şaşkına çevirdi.

Olay sabah 10:00 sıralarında Altındağ ilçesi Feridun Çelik Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu kadın sürücü, seyir halindeki 06 BTY 410 plakalı aracıyla yokuş aşağı indiği esnada pedalları karıştırdı. Fren yerine gaza basan sürücünün otomobili yoldan metrelerce yüksekte olan boş haldeki dükkana girdi. Kazanın ardından sürücü ve araç içerisindeki çocuğu çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Anne ile çocuğunun durumunun iyi öğrenilirken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla dükkandan çıkarıldı.

“Çarpmanın hızıyla kaldırımdan sekmiş”

Kazanın tanıklarından, “Oğuzhan Pınar: Dükkanda otururken gürültü duyduk. Arabanın içeriden dışarıya çıktığını sandık. Öyle değilmiş. Sürücü ‘frene bastım, tutmadı' dedi ama büyük ihtimalle fren yerine gaza bastı. Yerde de hiç fren izi yok zaten. Çarpmanın hızıyla da kaldırımdan sekip yukarıya çıkmış. Yardıma gittik. Sürücünün yanında çocuğu vardı. Yüzü kesilmişti. Yabancı uyruklularmış. Hepsi iyi durumda, ciddi bir şeyleri yok” dedi.