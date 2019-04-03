Ankara'da Türk kültürünü yaşatma mücadelesi veren sanat ocağı

Ankara'da faaliyet gösteren “Ankara Kafkas Dans Grubu”, başta Kafkas yöresinin dansları olmak üzere Türk dünyasının eşsiz danslarını hayatta tutma mücadelesi veriyor.

2016 yılında Ankara'da kurulan Ankara Kafkas Dans Grubu, küçüklerden yetişkinlere kadar çeşitli yaş gruplarından kursiyerlere Türk dünyasının danslarını öğretiyor. Kafkas dansları artık başkent Ankara'da da sevenleriyle buluşuyor. Kendi imkânlarıyla merkezi ayakta tutmaya çalışan Ankara Kafkas Dans Grubu'nun eğitmenleri, 7'den 70'e kadın erkek demeden öğrenmek isteyen herkesi dansla buluşturuyor.

Kadın eğitmen Sekine Muhtarlı, Kafkas danslarını uzaktan zor görünse de özel yetenek gerekmeksizin öğrenme hevesi olan her insanın öğrenebileceğini ifade etti. Muhtarlı, Kafkas dansının bir sanat dalı olmasının yanı sıra ciddi anlamda bir spor olduğunun altını çizerek, yaygınlaşmasının kötü alışkanlıklarla mücadele konusunda da önemli yararlar sağlayabileceğini vurguladı. Aslen Azerbaycanlı olan Muhtarlı, Kafkas danslarının Türkiye'de yaygınlaşmasının iki dost ve kardeş ülkenin kültürel bağlarının daha sıkılaşmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.

"Ritim duygusuyla insanımızın ruhuyla bedenini buluşturuyoruz"

Erkekler grubunda dans heveskârlarını sanatla buluşturan Azer Bayramlı Gürcü de, Azerbaycan, Çerkez başta olmak üzere Kafkas'ın tüm yörelerinin danslarının eğitimini verdiklerini ifade etti. Aslen Kars Azerbaycanlılarından olan Azer Bayramlı, “Ritim duygusuyla insanımızın ruhuyla bedenini buluşturmaya çalışıyoruz. Folklorumuza sahip çıkıp nesillere aktarmakla milli değerlerimizi de gelecek nesillere öğretiyoruz" dedi.

Öğrenmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyleyen Bayramlı, 13 Haziran'da Ankara'daki gösterilerine son hızla hazırlandıklarını ifade ederek, vatandaşları sanat ve ritim dolu gösteriye davet etti.