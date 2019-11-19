Ankara'da "Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi" düzenlendi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle Ankara'da "Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi" düzenlendi.

Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen kongrede konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Türk-Rus ilişkilerinin tarihsel seyrine değindi. İkili ilişkiler açısından 1918 tarihinin önemini vurgulayarak bu tarihten sonra Türk-Rus ilişkilerinde güçlü bir dostluğa dayalı yeni bir çağ başladığını ifade eden Prof. Dr. Turan, 1921 Kars Antlaşması ve 20 Ekim 1921 Ankara İtilafnamesi ile pekişen dostluğun “yeni Türk devletine giden çizgiyi takip eden ana hat” olduğunu ifade etti. Türkiye Cumhuriyetine giden yolda yapılan yardımların Rusya üzerinden geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Turan, 1918-2019 arasındaki 101 yılı Türk-Rus beraberliğinin altın çağı olarak nitelendirdi.

Türk-Rus ilişkilerinin siyasi, sosyal ve askeri geçmişine ışık tutan 80'in üzerinde bildirinin sunulduğu etkinlikte, geçmişten bugüne Türk-Rus ilişkilerini şekillendiren savaşlar, ittifaklar, güç mücadeleleri ele alındı. Ermeni meselesi, boğazlar, Suriye krizi gibi siyasi konuların yanı sıra kültürel etkileşimler ve göç gibi toplumsal konuların da konuşulduğu kongre, çok sayıda Türk ve Rus bilim insanını bir araya getirdi.