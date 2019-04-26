Ankara'da "Türkiye-İran-Pakistan İşbirliği Sempozyumu" düzenlendi

Ankara'da İran Araştırmaları Merkezi (İRAM) ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBU) ev sahipliğinde "Türkiye-Pakistan-İran İşbirliği" konulu uluslararası sempozyum düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen sempozyumda üç ülke arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerin önemi dile getirildi. Türkiye, İran ve Pakistan'ın güvenlik ve kalkınmaya ilişkin sorunlara karşı jeopolitik ve jeoekonomik olarak güçlü bir bölgesel eksen oluşturma potansiyeli olduğu ifade edilen sempozyumda, güvenlik, dış ticaret, ortak yatırımlar, kara taşımacılığı, eğitim, sağlık ve kültür alanlarında üst düzey güçlü bir iş birliği mekanizmasını içeren "Türkiye-İran-Pakistan" şeklinde formüle edilmesinin de önemi vurgulandı. Sempozyumda düzenlenen 4 ayrı açık oturumda küresel ve bölgesel ölçekte güvenlik meseleleri, güncel ve siyasi gelişmeler ile yatırımlar ve ticari ilişkilerin teşvikiyle ekonomik konular tartışıldı.

İRAM Başkan Vekili Dr. Hakkı Uygur, üç ülke arasındaki politikalar nasıl birbirine yaklaştırılabilir, mevcut olan ekonomik ilişkiler nasıl daha ileri seviyeye taşınabilir, istenmeyen olaylar nasıl aşılabilir şeklinde çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Türkiye hem Amerika ile hem İran'la zaman zaman inişli çıkışlı ilişkiler yaşasa da bu ilişkilerin bir şekilde belli bir seviyenin altına düşmemesine önem veriyoruz. Bizim Türkiye olarak temennimiz bu. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından da ilham alarak bu İran ve Amerika arasındaki gerginliğin sükunetle, diplomasi ve müzakere yoluyla halledilmesini umuyoruz. Bu sorunlar masaya yatırıldı, beyin fırtınası yapıldı. Bu Türkiye çalışmalarının önemli olduğunu düşüyorum” dedi.

Sempozyuma Dışişleri Bakanlığı Güney Asya Genel Müdürü Büyükelçi Rıza Hakan Tekin, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Ifrah Tariq ve Türkiye'nin yanı sıra Pakistan ve İran'dan seçkin uzman ve akademisyenler katıldı.