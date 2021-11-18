Ankara'da Türkiye-Küba İş Forumu Konferansı düzenlendi. Küba'nın Ankara Büyükelçisi Ekselanslari Luis Alberto Amoros Nunez, Türk şirketlerini Küba şirketleri ile iş birliğine davet ederken, SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu ise Küba devletine yatırım yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Sanayiciler İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON), Küba Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ve Küba Ticaret Odası iş birliğinde Ankara'da bir otelde Türkiye-Küba İş Forumu Konferansı düzenlendi. Konferansta Türkiye'yi 200 şirket temsil ederken, Küba ve Türkiye'den binlerce şirket de online olarak konferansı takip etti. Küba Ticaret Odası yetkilileri Türk şirketlerine Küba'nın ekonomisi ve yatırım olanakları hakkında bilgiler vererek, Türk şirketlerini işbirliği yapmaya davet etti.

“Yatırım yapmaya hazırız”

Konferansta konuşan SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, “Türkiye ile Küba arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla yapmış olduğumuz iş forumunun iki ülke arasındaki ekonomiye katkı sağlamasını ümit ediyorum. Türkiye ile Küba tarihi ve köklü ilişkilere sahip, halkı ise dost ve kardeştir. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidarı döneminde dünya devletleri ile en üst düzeyde ekonomik ve stratejik işbirliği yaptı. Aynı ilişkilerimizi Küba devleti ile de yaptık. Türk şirketleri olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın bu girişimlerini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Biz Türk şirketleri olarak Küba devletinin kalkınma projelerinde özellikle inşaat, altyapı, üstyapı enerji teknoloji, sağlık, turizm, tarım gibi sektörlerde yatırımlar yapmaya hazırız. Her iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla Türk şirketleri olarak Küba şirketleriyle de işbirliği yapmaya hazırız” dedi.

“Türk şirketlerini Küba şirketleriyle işbirliği yapmaya davet ediyoruz”

Türkiye ile Küba arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinen Küba'nın Ankara Büyükelçisi Ekselanslari Luis Alberto Amoros Nunez, “Küba devleti olarak Türkiye ile ilişkilerimize çok önem veriyoruz. İnanıyorum ki Türkiye-Küba İş Forumu Konferansı her iki ülkenin ticari hacmini güçlendirecektir. Dost ve kardeş ülke ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçlenmektedir. Türk şirketlerini Küba şirketleriyle işbirliği yapmaya davet ediyoruz” diye konuştu.