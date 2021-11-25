Ankara'da ücretsiz SMA testi için bin 911 çift başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumda önemli sağlık sorunlarının başında gelen Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastalığı için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 21 Nisan'da yeni evlenecek çiftlere SMA testini ücretsiz yapacaklarını açıklamasının ardından teste ilgi her geçen gün artarken, bugüne kadar bin 911 çift test için başvurdu. Büyükşehir Belediyesi internet sitesi üzerinden başvuruları almayı sürdürürken, Başkent Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında test yaptıran çiftlerden 42 kişide gen delesyonu tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya üzerinden açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ücretsiz SMA testi hizmetimize bugüne dek bin 911 çift başvurdu. 42 gen delesyonu saptandı. Hiçbir çocuk SMA ile tanışmasın diye çiftlerimizi alternatif çözümlere yönlendirdik” ifadelerini kullandı.

Mücavir alan sınırları içerisinde 2021 yılı sonuna kadar evlenecek genç çiftlerden isteğe bağlı olarak birinin test ücreti Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.