Ankara'da üniversite tanıtım günleri başladı

Ankara'nın Altındağ Belediyesi tarafından 22-24 Temmuz tarihleri arasında, Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. Üniversite tanıtım günlerinde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi, üniversite tercihi yapmak isteyenlerle buluşacak.

Vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere toplamda 80'den fazla üniversitenin tanıtım alanında stantlar açarak gelen öğrencilere ve ailelerine en doğru yolu göstermek için buluştular. 22-24 Temmuz tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek olan Üniversite Tanıtım Günleri'nde sevilen müzik grubu Gripin 23 Temmuz akşamı saat 21.00'de sahne alacak.

“Gazi Mutafa Kemal Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nu okuduğu mekan burası”

Üniversite Tanıtım Günleri'nin Başkent Millet Bahçesi'nde yapılmasının tarihi ve manevi öneminin büyük olduğunu ve eski hipodrom alanı üzerinden yapılan Başkent Millet Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olduğunun altını çizen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “bugün bizim için gerçekten çok önemli bir gün. Burada tarihi bir mekandayız. Hatırlayanlar vardır burası eski hipodrom alanı ve şu anda Başkent Millet Bahçesi, Türkiye'nin en büyük millet bahçesi. Burası Ankaralıların çok iyi bildiği bir yer ve tarihide bir mekan. Arka tarafta tribünlerin olduğu yerde Gazi Mutafa Kemal Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku'nu okuduğu mekan burası. Hemen karşımızda Ankara eski tren garı hızlı tren garı ile yan yana. Hemen çaprazımızda cumhuriyetin ilan edilmiş olduğu Birinci Meclis binamız hemen yanında İkinci Meclis binamız, Ulusumuz, Ankara Kalemiz hepsi bu Altındağ ilçemizin sınırları içerisinde” diye belirtti.

“Herkes yazabileceği en doğru bölümü ve gidebileceği en doğru üniversiteyi arıyor”

Geçen hafta açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrasında öğrencilerin kafalarında soru işaretleri oluşmaya başladı. Hangi üniversiteyi tercih edeceklerini hangi bölümü yazmaları gerektiğini düşünmeye başlayan üniversite öğrencilerine yapacakları tercihler noktasında yardımcı olmayı amaçlayarak Üniversite Tanıtım Günleri'ni başlatan Altındağ Belediye Başkanı, öğrencilerin kafalarında ki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olmak istediklerini vurgulayarak ”Sizleri burada Türkiye'nin dört bir tarafından gelen üniversitelerimizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen üniversitelerimizi misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Burada ki amacımız üniversitelerimiz ile üniversiteye hazırlanan öğrencilerin tercih noktasında üniversitelerimiz ile bir araya getirmek. Bu çok Önemli çünkü bu hafta içerisinde üniversite sınav sonuçları açıklandı ve bütün genç arkadaşlarımızın zihninde acaba hangi bölümü yazsam, hangi üniversiteye gitsem diye soru işaretleri oldu. Herkes yazabileceği en doğru bölümü ve gidebileceği en doğru üniversiteyi arıyor. Bizde Altındağ Belediyesi olarak bu noktada üniversitelerimize davette bulunduk. Ben rektörlerimize çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir tarafından buraya gençlerimizin kafasında ki sorulara yanıt bulmak için geldiler. Katılım sağlayan ve katkısı olan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Bu tarz etkinliklerin yapılması öğrenciler için çok faydalı”

Bu sene ilk defa sınava giren ve ailesiyle birlikte Üniversite Tanıtım Günleri'ne katılarak bilgiler alan Berkin Demir, “Bu sene ilk defa sınava girdim. Ailemin yanımda olması, böyle bir ortamda beni desteklemesinde gurur duyuyorum. Aldığım puandan tam olarak memnun değilim daha iyi bekliyordum. Yığılmalar fazla olunca tam olarak istediğim puanı alamadım. Ben Ortadoğu Teknik Üniversite (ODTÜ) mühendislik istiyordum ama ODTÜ olmuyor maalesef. Hacettepe Üniversitesi mühendislikleri tutuyor belki tıpta okuyabilirim hayırlısı olsun. Ankara'da okumak istiyorum. Okumayı düşündüğüm üniversitelerin stantlarına gidip bilgiler aldım. Fikirlerimi değiştirdiler. Bu tarz etkinliklerin yapılması öğrenciler için çok faydalı” dedi.

Berkin Demir'in babası, Berkin'in bu sene ilk sınava girişi 7 bin 500 gibi bir sıralamaya sahip. Sıralamasına göre bu bölümler içerisinden bir tercih yapacağız artık. Çocuğumuza baskı uygulamıyoruz ama tabiki tavsiyelerimiz var. Gelecek nesil ile ilgili önümüzdeki yıllarda hangi mesleklerin daha iyi icra edileceği konusunda tavsiyelerimiz olacak. Böyle bir ortamı bizlere hazırlayanlara çok teşekkür ederiz emeklerine sağlık. Oldukça güzel ve açıklayıcı, öğrencileri doğru yönlendirecek bir ortam oluşturulmuş” dedi.