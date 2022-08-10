Ankara'da üreticilere tohum desteği

Üreticiler, Başkent Kart'larına yüklenecek parayla sözleşme imzalanan dağıtıcılarından tohum satın alabilecek. TODAB üyesi yetkili tohum dağıtıcıları ile 18 Ağustos tarihinde saat 13.30'da Gençlik Parkı Büyük Sahne'de evrak teslimi ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecek. Projeye katılmak isteyen yetkili bayilerden iki nüsha halinde istenen belgeler ise şöyle:

"Vergi levhası, imza sirküleri, kimlik fotokopisi, faaliyet belgesi ya da oda kayıt belgesi, kaşe, TODAB üye belgesi, tohumluk bayi belgesi, iş yeri ortaklık yapısı durumlarında her ortağın kimlik fotokopileri ve imza beyannamesi/sirküleri, noter onaylı vekaletname durumlarında hem iş yeri sahibinin hem vekil tayin edilen kişi ya da kişilerin kimlik fotokopileri ve imza beyannameleri, imza yetkisi olan kişilerin bizzat gelmesi, şahıs şirketleri için şirket sahibinin IBAN numarası ve şirketler için de şirket IBAN numarası."