Ankara'da üreticilere “Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Gıda Tarım Örgütü (FAO) Projesi ortaklığında Doğa Koruma Merkezi (DKM) iş birliğiyle “Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevresinde Kentsel Tarımın ve Kırsal Yaşamın Güçlendirilmesi Projesi" çerçevesinde “Vişne Üretim Teknikleri Eğitimi”nin ilkini Çubuk Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirdi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Nurdan Tuna Güneş tarafından verilen eğitimde, vişne yetiştiriciliğinin püf noktaları ve teknikleri önce teorik, daha sonra sahada uygulamalı olarak anlatıldı. İlk eğitime Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, mahalle muhtarları, vişne bahçesi sahipleri, yerli üreticiler, Çubuk Ziraat Odası temsilcileri, kooperatif temsilcileri ile FAO ve DKM yetkilileri de katıldı.

İlk eğitimi Ankara'da vişne üretiminin merkezi sayılan ilçelerden Çubuk'ta gerçekleştirmek istediklerini ve Ankara'da üretilen ürünlerin kalitesinde eğitimlerin büyük katkısı olduğunu belirten Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Tüzün, “FAO ile beraber yürüttüğümüz proje çerçevesinde ilimizle alakalı 5 kritik ürün seçimi yaptık. Bu ürünlerden bir tanesi vişne. Vişne üretimi yapan üreticilerimize budamadan başlayarak ilaçlama, gübreleme ve hasat teknikleri konusunda üniversite hocalarımızla birlikte eğitim verdik. Amacımız ürün kalitelerini artırıp pazarda daha iyi bir değerle satılmasını sağlamak. Aynı zamanda ürünlerle ilgili kurulmuş olan kooperatiflerin de yapılarını iyileştirip daha etkin hale gelmelerini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece eğitimle kalmayıp, daha sonra ürünlerin değerlendirilmesi konusunda da ayrı bir proje yürüteceğiz. ABB olarak FAO'dan aldığımız hibe ile ilk kez bu projeyi biz yürütüyoruz” dedi.

Hedef A'dan Z'ye verimli ve kaliteli vişne üretimi

Yerli üreticilere A'dan Z'ye vişne üretiminin inceliklerini anlatan Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Nurdan Tuna Güneş, merak edilen soruları da tek tek yanıtladı. Daha bilinçli bir üretim için vişne ağaçlarının yoğun olarak bulunduğu Çubuk Ağılcık Mahallesi'nde eğitime katılan yerli üreticiler, uygulamalı olarak vişnelerde anaç ve çeşitler, çoğaltma ve bahçe tesisi, budama, terbiye, hastalık ve zararlılar, sulama, gübreleme, hasat ve depolama konuları hakkında bilgilendirildi.

Eğitimler 5 ilçede daha verilecek

Ziraat Odası, muhtarlar, bölge kooperatifleri ve üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitim programı, Çubuk'tan sonra Beypazarı, Kalecik, Şereflikoçhisar, Evren ve Polatlı ilçelerinde de verilecek. Çubuk'ta gerçekleştirilen eğitim programı sayesinde modern üretim tekniklerini öğrendiklerini, doğru bildikleri yanlışların farkına vardıklarını ifade eden üretici Mehmet Kuruoğlu, “Vişne ağaçlarımız var ama pek verim alamıyoruz. Eğitimlerde öğrendiğimiz ve gördüğümüz her şeyi uygulamaya çalışacağız. Aslında bizim yapmış olduğumuz işlemler burada anlatılanlara göre bilinçli yapmadığımızı gösteriyor” dedi.

Son yıllarda kendilerine büyük destek olduğunu ifade eden üretici Yusuf Akkaya ise şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Vişne üretimi hakkında verilen eğitim için çok teşekkür ederim. Bugün aldığımız eğitime baktığımda bilmediklerimizin olduğunu ve bildiklerimizin de eksik olduğunu gördüm. Daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Son 2-3 yıldır bize zaten müthiş bir destek var. Tarımda üretim olursa ekonomide serbestlik olur” dedi.