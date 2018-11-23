Ankara'da usulsüz kart kullanımında rekor düşüş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatlarıyla hayata geçirilen tek kartla ulaşım, indirim uygulamaları ve raylı sistemlerdeki aktarmasız ulaşım ile usulsüz Ankarakart kullanımında rekor bir düşüş gözlendi.

Geçtiğimiz yıllarda 3 bin 755 usulsüz kullanım sayısına kadar ulaşan ve cezai yaptırımları bulunan başkasının adına düzenlenmiş Ankarakart'ın üçüncü kişilerce kanun dışı kullanımı, 2018 yılında en düşük seviyesine geriledi. 2014 yılında kullanıma başlamasıyla birlikte başkentlilerin büyük ilgisiyle karşılanan “Akıllı Bilet: Ankarakart”, aynı yıl bin 407 usulsüz kullanımla yılı kapattı. 2015 yılında rekor düzeye ulaşan ve 3 bin 755'lere kadar yükselen usulsüz kullanım, 2016'da 836, 2017'de ise 900'lara kadar geriledi. Usulsüz kart kullanımında son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde bir düşüş dikkat çekerken, bu oran yarı yarıya düşerek 525 oldu.

Tek kart kullanımına adım adım geçiş ve aktarmasız ulaşım gibi devrim niteliğindeki kararların büyük ölçüde etkili olduğu usulsüz kart kullanımdaki düşüş, aylık bazda da etkili oldu. Ekim ayı itibariyle aylık rakam 29'a kadar düşerken, EGO Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilerde usulsüz kullanımda yıllara göre büyük bir düşüş olduğu da ortaya çıktı.

Usulsüz kullanıma idari para cezası var

Görevlilerce yapılan denetimler sırasında özellikle serbest veya indirimli kart kullanım hakkı olanların zaman zaman kendi kartını eşine, çocuğuna, torununa, akrabasına ya da kullanma hakkı olmayan üçüncü şahıslara kullandırttığı tespit edildi. EGO yetkilileri, yaşlı, engelli ve görevlilere verilen serbest kartlar ile öğrencilere verilen indirimli kartların hak sahipleri dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde hem kullananlara hem de kartını kullandıranlara idari para cezası uygulandığını belirttiler. Usulsüz kart kullanıldığının ortaya çıkması durumunda kartlara el konulurken, bu kişiler hakkında da yasal işlem başlatılıyor.