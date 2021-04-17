Ankara'da uyuşturucu operasyonu: suç üstü yakalandılar

Takip sonucunda ekipler, zanlıları uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada suç üstü yaparak yakaladı.

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ilçede, O.C.Ö. , M.F.K. ve F.G. isimli 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptıklarına yönelik gelen istihbari bilgi üzerine harekete geçti. Alınan ihbarı değerlendiren ekipler O.C.Ö.'nün ikametinin bulunduğu sokağa gizlice yerleşerek ikamet giriş çıkışlarını izlemeye başladı. Şüphelilerin bir müddet sonra başka kişilerle bina önünde uyuşturucu alış verişi yaptığını gören polis ekipleri, zanlıları suç üstü yaparak yakaladı.

Şahısların üzerlerinde yapılan aramada ise 3.3 gram eroin, 3.5 gram metamfetamin ve 3 gram esrar maddesi ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin "Zula" olarak tabir ettikleri ve satışa hazır uyuşturucu maddeleri sakladıkları yer de tespit edilerek arama yapıldı. Yapılan aramada paketlenmiş halde; 10 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 3 gram toz ekstasy, 2 adet ekstasy hap, 112 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan şahıslardan birinin hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, diğer bir şahsın ise uyuşturucu madde ticaretinden arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.