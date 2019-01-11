İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ankara'da uyuşturucu tacirlerine darbe: 20 gözaltı

ANKARA (İHA) – Ankara’da jandarma ve polis ekiplerince çevik kuvvet, özel harekat ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) – Ankara'da jandarma ve polis ekiplerince çevik kuvvet, özel harekat ekiplerinin de katıldığı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehirde uyuşturucu satan kullanan şüphelilere, Çubuk emniyet ve jandarma birimlerince 1 Toma, çevik kuvvet, özel harekat destekli dev operasyon yapıldı. Uzun süren çalışmalardan ve araştırmalardan sonra, emniyet ve jandarma birimleri 24 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu kullanan imalat ve ticaretini yapan 20 kişi gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, 4 adet av tüfeği 4 adet kurusıkı tabanca 50 adet 7.65 mermi, yasak yayın, suçtan elde edilen 7 bin TL, dijital materyal ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan 20 kişiden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.