İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da vatandaşlar yılbaşını Kızılay'da kutladı

Ankara’da yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı.

Ankara'da yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlar büyük bir coşkuyla kutladı.


Ankara'nın gözde noktalarından biri olan Kızılay'da yeni yıl coşkuyla karşılandı. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle birlikte yeni yıla Ankara'da girenler, büyük bir mutluluk yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı noktada, 2022'in gelişi renkli görüntülere sahne oldu.


Öte yandan pandemi öncesini aratmayan kutlama anları görüntülendi. Ayrıca polis ekipleri ise kutlamalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tedbirleri alarak vatandaşları uyardı.

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