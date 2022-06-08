Ankara'da yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde sağanak yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı. Keçiören'de ise sele kapılan bir vatandaş son anda kurtarıldı.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan göletler sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler göletlerden son anda kurtulurken kimi sürücüler araçlarını ittirmek zorunda kaldı. Aniden bastıran yağış sonucu Keçiören'in bazı sokaklarında küçük çapta sel meydana geldi. Sele kapılan bir vatandaş ise çevredekilerin yardımıyla son anda kurtuldu.

Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü

Çankaya Kırıkkonaklarda aşırı yağış nedeniyle yol çöktü. Çöken yol nedeniyle cadde trafiğe kapatılırken sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler çöken yolda çalışmalarına devam ediyor.