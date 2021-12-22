İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara'da yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde aniden yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde aniden yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Yazı Mahallesi Cezayir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.Ş.'ye ait olan beyaz bir otomobil aniden yanmaya başladı. Araç olay yerine hızla gelen polis ekiplerince çağırılan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangına aracın motor aksamındaki sorunun neden olduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.