Ankara'da yangın çıkan binada çocuklar mahsur kaldı, korkulan olmadı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir binada çıkan yangında içeride mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye görke, Mamak ilçesi Karapürçek Caddesi'nde bir apartmanın ikinci katında iddiaya göre evdeki televizyonun tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Yangının çıktığı 2. kattaki dairede mahsur kalan 2 çocuk ve 2 anne, binanın alt katında oturan genç bir kız tarafından dışarıya çıkartıldı. Genç kız kendisi de dumandan etkilendi. Dumanların sirayet ettiği üst kattaki dairede ikamet eden 55 yaşındaki engelli bir kadın ve 1 çocuk da itfaiye ekiplerinin uzattığı merdivenle dumanların arasından çekip çıkarıldı. Yangında dumandan etkilenen 7 kişi, Dışkapı Hastanesi ve Ankara genelindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangında binada büyük çapta hasar meydana gelirken, yangın anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı.