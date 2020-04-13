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Ankara'da yangın paniği

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.


Alınan bilgiye göre, Piyade Mahallesi 1818. Sokak Mira Park Sitesi A Blok'ta bir dairenin balkonunda çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen Sincan İtfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen evdeki 2 kişiye ise olay yerine gelen sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından 2 kişi hastaneye kaldırılırken, dairede maddi hasar meydana geldi.

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