Ankara'da yapılacak 3 yeni metro hattının projeleri için imzalar atıldı

Başkent'e yeni metro hatları kazandırılması amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, “M2 Hattının Koru-Yaşamkent ve Koru Bağlıca Raylı Sistem Uzatma Hatları”, “M4 Hattının Şehitler-Forum Raylı Sistem Uzatma Hattı” ve “M5 Hattı Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı ve Kuğulu Park-Atakule-Turan Güneş Arası Finüküler Hattı” yapım hizmetleri için ağustos ayında gerçekleştirilen ihaleleri kazanan Türk Mühendislik Müşavirlik ve Müteahhitlik (TÜMAŞ) ve ARUP ile sözleşme imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen sözleşme imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, TÜMAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Heperler ile ARUP Genel Müdürü Serdar Karahasanoğlu katıldı.

Başkan Yavaş, imza töreninde yaptığı konuşmada kentleşme açısından toplu taşımanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

“Ankara'daki problem şu; biz geldiğimizde hazır hiçbir proje yoktu. Projesini tamamladığımız Dikimevi-Natoyolu hattı için bakanlık onayından çıktıktan sonra başlayacağız. Bu yeni hatların projeleri için 12 ay süre koyduk. Araç sayısı artıyor. Kentleşme açısından da toplu ulaşım olmazsa olmaz. Her şey para için, kar için yapılmaz. Bizden sonrakiler inşallah bizlere çok dua ederler bu projeler nedeniyle. Hayırlı olsun diyorum. Başarılar diliyorum hepinize.”

Yapımlarına başlanacak hatlarla ilgili detaylı bilgi veren EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, “Belediyemizce projesi yürütülen, bir tanesi de sonuçlanan 7,4 kilometrelik ANKARAY hattı bakanlıkta onayda. İvedilikle yapım ihalesine çıkılacak. Toplamda 26 kilometrelik 3 tane hatla ilgili olarak proje çalışmalarında imza aşamasına geldik” ifadelerini kullandı.

Yaşamkent ve Bağlıca'ya konforlu bir ulaşım sağlanacak

Ankara Kentsel Ulaşım Ana Planı'nda (2015 yılı hedefli) yer alan ve 2014 yılında işletmeye açılan M2 Kızılay-Çayyolu hattının kentin batı aksında yer alan Yaşamkent ve Bağlıca'ya uzatılması sayesinde hem otobüs aktarmaları ve araç trafiği azalacak hem de yolculara daha konforlu ulaşım sağlanırken, zamandan tasarruf edilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle mevcut Koru İstasyonu'ndan sonra Koru-Yaşamkent ve Koru-Bağlıca kılçık hatlarına hizmet edecek ortak istasyondan sonra hat ikiye ayrılacak. Koru-Bağlıca hattı ayrıca güzergah üzerinde yer alan üniversite ve Bağlıca bölgesine hizmet edecek. Hattın 7,72 kilometre ve 5 istasyondan oluşması planlanıyor.

Keçiören Metrosu Forum'a uzayacak

Keçiören Metrosu'nun uzatılması projesi çerçevesinde ‘Ulaşım Ana Planı' öngörülerinde yer alan (Gazino-Forum) Şehitler-Forum hattı, kentin kuzey yönünde işletilen Keçiören hattının son istasyonu olan Şehitler'den başlayarak depo sahasının yer alacağı Forum bölgesine uzatılacak. Bu aksta yer alan Sanatoryum Hastanesine, Ufuktepe ve Ovacık bölgelerine hizmet verecek olan hat, mevcut M4 hattının Dikmen'e uzatılması projesiyle de bir bütün olarak kuzey-güney aksında kesintisiz ulaşım sağlanmasını kolaylaştıracak. Proje, 4 istasyon ve 5,5 kilometreden oluşacak.

M5 Hattı olarak planlanan Kızılay-Dikmen Raylı Sistem Hattı'nın mevcut Keçiören Hattı'nın güneyde Dikmen'e uzayan kısmını içerecek şekilde 13 kilometre ve 10 istasyondan oluşması planlanıyor. Ayrıca metronun Kuğulu Park İstasyonu'na aktarma yapacak olan Kuğulu Park-Atakule-Turan Güneş Füniküler hattı ise 3 kilometre ve 3 istasyondan oluşacak.