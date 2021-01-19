Ankara'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri 2 ayrı operasyonun ardından ulaştıkları istihbaratın ardından operasyonun düğmesine bastı.

Edinilen bilgilere göre, Yasa dışı bahis oynatarak illegal gelir elde ettikleri belirlenen suç örgütü üyesi 15 kişinin bilgilerine ulaşan ekipler, zanlılara yönelik Ankara merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, aralarında şirket sahiplerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde detaylı arama yapan ekipler, yasa dışı bahisten kazanıldığı tespit edilen 184 bin 345 lira, yaklaşık 3 milyon 500 bin lira değerinde altın, 6 bin 580 dolar, 3 bin 335 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Örgüt üyelerinin hesaplarında yapılan araştırmalarda, 80 milyon lira civarında para hareketinin olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.