Ankara'da yasa dışı silah operasyonu: 15 gözaltı

Başkent'te yasa dışı silah ticareti yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 15 kişi, 21 farklı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirde yasa dışı yollarla silah ticareti yapan ve bu yolla haksız kazanç elde eden kişileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen 21 farklı ikamette düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 54 adet tabanca fişeği, 20 adet uzun namlulu fişeği, 1 adet doldur boşalt olarak kullanılan metal kutu, 94 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda silah parçaları ile tamirinde kullanılan malzeme ele geçirildi.