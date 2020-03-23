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Ankara'da yasağa uymayan 65 yaş üstü vatandaşlar polis tarafından uyarıldı

Başkent’te yeni tip korona virüse karşı getirilen yasağa rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Başkent'te yeni tip korona virüse karşı getirilen yasağa rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.


İçişleri Bakanlığı ek genelgesine göre, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağına rağmen kimi yaşlılar bu kurala uymamayı sürdürüyor. Ankara'da polis ekipleri tarafından dışarıda olduğu tespit edilen yaşlı vatandaşlar uyarılarak evlerine gönderildi. Polis, kamu kurum ve kuruluşları önündeki vatandaşları da tek tek kontrol etti. Sokağa çıkma yasağına uymayanlar tespit edilerek evlerine gitmeleri konusunda ikaz edildi. Tedbire karşı ısrarcı olanlara da cezai işlem olduğu hatırlatıldı.

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