Ankara'da yeni atanan itfaiye erlerine eğitim

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından liyakat usulüne uygun olarak ataması yapılan itfaiye erlerine ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Oryantasyon Eğitimi' verilmeye başlandı. Görevlerine yeni başlayan itfaiye erlerine mevzuat, teknik ve sağlık konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda korona virüs tedbirleri alınarak 3 gün sürecek olan eğitimlerin sonunda itfaiye erleri sınava tabi tutulacak. Eğitim programının ilk gününde Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Salih Sonkur, Erdem Mızrak ve Umut Kuzey tarafından itfaiye erlerine mevzuat, teknik ve sağlık konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Başkent'te modern bir itfaiye teşkilatı kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden İtfaiye Daire Başkanı Salih Kurumlu, “İtfaiye erlerimizi biran önce sahada görevlendirerek modern bir Ankara itfaiyesi teşkilatı kurmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizi teknolojiye uygun araç ve gereçlerle yapıyoruz. Amacımız can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi olup, bu kapsamda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelerek göreve başlayan itfaiye erleri de duygularını dile getirdi. İtfaiye eri Furkan Fırat, “Öncelikle bu alımı yaptığı için Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ediyoruz. Kendisi liyakat usulüyle alımlara öncelik etmiş oldu. Diğer belediyeler de bizlerin bölümünden alımlar yapmaya başladı. Eğitimler bizim için çok önemli. Önümüzde uzun bir süreç var. Bu eğitimler karşılaşacağımız risklerde ve tehlikelerde faydalı olacak. Eğitimi düzenleyen daire başkanlıklarımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İtfaiye eri Tülay Karaca, “İstanbul'dan geliyorum. Bu temel eğitimler bizlere faydalı olacak. Belediye Başkanımıza liyakat usulüyle alım yaptığı ve kadınlara da bu sektörde yer verdiği için çok teşekkür ederim” dedi.

Kayseri'den gelen ve itfaiye eri olarak göreve başlayan Merve Nur Polat da, “Ankara'da sıfırdan bir hayat kuruyoruz. Bizlere yardımcı olan amirlerimize çok teşekkür ederiz. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri bizler için çok önemli. Bir riskle karşılaşacağımız zaman nasıl önlemler alacağımızı öğreniyoruz” diye konuştu.

İnteraktif bir şekilde gerçekleştirilen eğitimlerin sonunda itfaiye erleri sınava tabi tutulacak.