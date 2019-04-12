Ankara'da Yeni Mimoza Huzurevi açılıyor

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 80 yatak kapasiteli tam donanımlı yeni bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezi açılıyor.

Yeni umut ve mutluluklara adım atmak için böyle bir yatırım yaptıklarını belirten Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Bayar, 1 milyon 250 bin liralık yatırım ile Ankara'ya yeni bir nefes olacaklarını söyledi. Uzun zamandır çalışmalarını sürdürdükleri projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini kaydeden Bayar, 4 katlı ve 80 yataklı huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ile konukları ile yeni mutluluklara adım atacaklarını kaydetti. Deneyimli doktor, hemşire, hasta bakıcı kadrosuyla 30 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Bayar, "Yeni Mimoza Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi olarak konuklarımızın her gün güneşle birlikte yeni umutlara ve mutluluklara adım atması vaadindeyiz. Konuklarımızın her daim tüm ihtiyaçlarına cevap vermeye hazırız, tıpkı zamanında onların bizim için yaptıkları gibi. Ekip olarak yeni bir başlangıç için sevgi ve mutlulukla harmanladığımız temellerimizi kurduk, şimdi ise değerli konuklarımız için hazırız" dedi.