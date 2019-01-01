Ankara'da yeni yıl coşkuyla kutlandı

Yeni yıl kutlamaları Ankara'nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi. Vatandaşların çoğu özellikle Kızılay Meydanı ve Bahçelievler'de toplandı.

Yeni yıla özel 20 bin güvenlik görevlisinin görev aldığı kutlamalarda alınan üst düzey güvenlik önlemleri dikkatlerden kaçmadı. Asayiş büro ekipleri, vatandaşları bir kaç farklı bölgede bulunan arama noktalarından geçirerek, kutlama alanlarına aldı. Alan içerisinde ise Polis atlı birlikleri de görev alarak asayiş düzenini sağlamaya çalıştı. Özellikle güven ekiplerine bağlı sivil polisler, kimi yerlerde simitçi, kimi yerlerde köfteci, kimi alanlarda bir çift gibi görünerek tebdili kıyafet içerisinde asayiş istihbaratı aktardı.

Davullu zurnalı eğlence

Vatandaşlar, Ankara'nın en merkezi yeri olan 15 Temmuz Kızılay Milli Mücadele Meydanı'nda bulunan Güven Parkta, yeni yıla davul zurna ve halaylar eşliğinde girdi. Eğlencenin bir başka adresi ise Bahçelievler oldu. Burada da vatandaşlar dilek fenerlerini uçurarak, havai fişekler ve müzik eşliğinde 2019'a ‘merhaba' dedi. Bahçelievler'de yeni yıla giren vatandaşlar, yeni yılın huzur, mutluluk, para ve sağlık getirmesini temenni etti.

Meydan'da gelen doğum günü sürprizi

Yeni yıl etkinlikleri ise halkın her daim içerisinde olan seyyar satıcılara yaradı. Köftecisinden, kokoreççisine, kestanecisinden, baloncusuna bir çok seyyar esnaf yıl başını karla kapattı. Yılbaşı için kızlarının ısrarı üzerine ailesiyle birlikte Kızılay'a gelen Selahattin Tatarcıoğlu, meydanda gelen doğum günü kutlamasıyla şaşkına döndü. Geri sayımın hemen ardından ellerindeki pasta ile gelen kızlarını gören babanın mutluluğu gözlerinden okundu. 2019 yılıyla birlikte 57 yaşına bastığını ifade eden Tatarcıoğlu, tüm Türkiye'nin yeni yılını kutladı.