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Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Ankara’da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda bin 880 litre damıtılmış etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da yılbaşı öncesi düzenlenen sahte içki operasyonunda bin 880 litre damıtılmış etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesinde sahte içki imalatına karşı harekete geçti. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmanın ardından sahte alkol yapımında kullanılmaması için içerisine bitreks maddesi konulan etil alkolleri damıtma yöntemi ile normal etil alkole çevirip sahte içki imalatına hazırlayan ve merdiven altı üretim yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yenimahalle'de bir depoya yapılan baskında bin 880 litre bitreksten ayrıştırılarak damıtılmış etil alkol, etil alkol ölçüm cihazı ve sahte içki üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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