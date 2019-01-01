Ankara'da yılın ilk bebeği ailesine sevinç yaşattı

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği, SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen Eren Asaf oldu.

Ankara'da yeni yılın ilk bebeği, saat 00.01'de SBÜ Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün'ün bizzat kontrolünde 3,250 gram ağırlığında doğan erkek bebek oldu. Eren Asaf ismi verilen bebeğin ailesinin mutluluğu görülmeye değerdi. Asaf bebeğin Erzurum merkez nüfusuna kayıtlı olan ve Sincan'da mobilya işiyle uğraşan Ebubekir Orhan'ın dördüncü çocuğu olduğu öğrenildi.

Ailenin sevincine ortak olan Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, Asaf bebeğin saat 00.01'de 3,250 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Prof. Dr. Üstün, "Çok mutluyuz. Songül Hanım gece 00.01'de doğumunu yaptı. Asaf bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Çocuğumuz iyi, annemiz iyi. Şu an herhangi bir sıkıntımız görünmüyor. Asaf bebek 3,250 gram doğdu. Bebeğimiz 50 cm, herhangi bir problemimiz yok" dedi.