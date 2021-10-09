Ankara'da yıllık konut ihtiyacının ancak yarısı inşa ediliyor

Ankara'nın Çubuk ilçesini ziyaret eden ve sektörün sorunlarını meslektaşlarıyla istişarede bulunan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkan adayı Hakan Akçam, yaklaşık 2 yıldır Ankara'nın konut ihtiyacının ancak yarısının inşa edildiğini söyledi.

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası'nda olağan genel kurul zamanı yaklaşırken adaylar da seçim çalışmalarına başladı. Çubuk'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkan Adayı Hakan Akçam, "Türkiye'nin her yıl 800 binin üzerinde yeni konuta ihtiyacı var. Ancak hem ülkemizde hem de Ankara'da 2019 ve 2020 yıllarında yıllık konut ihtiyacının ancak yarısı kadar yeni konut inşaatına başlandı. Konut satın alımı zorlaştı. Bu nedenle konut satın alamayanlar kiralama piyasasına yöneldi. Bununla birlikte de kira rayiçleri yükselişe geçti'' dedi.

Daire fiyatlarındaki artışın maliyet artışına bakıldığında normal olduğunu belirten Akçam, yükselen fiyatlar üzerinde fırsatçılığın da payı olduğunun altını çizerek, ''Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE'de 2021 yılı Ağustos ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15.78 artış gerçekleştiğini açıkladı. Yani mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 15,78 oranında zam yapabilecek. Kiracılar bunu dikkate alarak hareket etmeli'' dedi.

Pandemiyle birlikte artan konut fiyatlarının sektörü olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Akçam, tapu harçlarının düşürülmesinin gayrimenkul sektörüne bir nebze de olsa rahatlatacağını belirtti.

Gayrimenkul Danışmanlığının en büyük sorunlarından biri de kayıt dışı gayrimenkul alım- satım- kiralama yapan emlakçı, bakkal, yönetici, kapıcı v.b bu mesleği yapmaya yetkisi olmayan kişiler olduğunu belirten Akçam, ''Yıllardır bu meslekte bulunan bir kişi olarak bende Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkan adayıyım. Benim bu başkanlık sürecindeki en büyük vaatlerimizden birisi de kayıt dışı emlakçılık yapanların önüne geçmektir'' diye konuştu.