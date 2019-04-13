Ankara'da yine köpek katliamı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesi yakınlarındaki boş arazide, çöp torbalarına konulmuş halde çok sayıda köpek ölüsü bulundu.

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneğinden (HAYKURDER) yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yanındaki boş arazide siyah çöp torbalarına konulmuş halde çok sayıda köpeğin cesedi bulundu. Savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.