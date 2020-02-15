Ankara'da "Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı"

Ankara'daki kamu sağlık tesislerinin idarecilerinin katılımı ile "Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm yönetiminde Ankara ilindeki kamu sağlık tesislerinin idarecilerinin katılımı ile "Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı" gerçekleşti. İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda eylem planı oluşturularak, kamu sağlık tesislerinde hizmet veren yoğun bakımların mevcut durumu, planlamalar ve yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılan faaliyetler ele alındı. Kamu sağlık tesisleri arasında yoğun bakımlara yapılan sevk sayıları ve sevk nedenlerinin de ele alındığı toplantıda, yoğun bakımlarda uzun süren yatışlar ve yatış bekleyen hastaların koordinasyonu ile ilgili çözüm önerileri konuşuldu. Yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik Ankara İl Sağlık Müdürlüğünün hazırlamış olduğu eylem planı da sunulurken, sağlık tesislerinin yöneticilerinden istenilen talepler kabul gördü.

"Başhekimler günde iki kez gezecek"

İldeki yoğun bakım yatak sayısının Ankara Şehir Hastanesinin açılması ile arttığını söyleyen Müdür Gülüm, "Hazırladığımız eylem planı kapsamında her kamu sağlık tesisinde 5 kişilik bir ekip kurduk. Bu ekip her gün başhekim ile beraber iki kez yoğun bakımları gezecek" dedi.

Toplantıda Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları Dr. M. Erkan Çiçek, Dr. Öğr. Üyesi Eyüp Sarı, Dr. Öğr. Üyesi İshak Şan, Doç. Dr. Ramazan Kocaaslan, Uzm. Dr. Ü. Murat Parpucu ve Dr. Adem Kucur, Hizmet Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Eren Usul, Dr. Hasan Arslanoğlu, Dr. Metin Karan, Uzm. Dr. Şükrü Özdemir, Uzm. Dr. Mehmet Fettah Arıkan, Ankara 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Burak Bekgöz ve Ankara Yoğun Bakımlar İl Koordinatörü Prof. Dr. Levent Yamanel yer aldı.