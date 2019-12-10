Ankara'da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 2 yaralı

Ankara'da şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya yolu üzerinde Haymana-Yenice kavşağında 63 Y 418 plakalı yolcu otobüsü ile 68 EF 530 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada otobüsteki yolcular hafif şekilde yaralanırken, otobüs şoförü ve muavin ise ağır yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.