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Ankara'da yurt dışına kaçmaya çalışan 6 FETÖ mensubu yakalandı

Ankara’da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da yurt dışına kaçma hazırlığında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma arayışında olan FETÖ/PDY terör örgütü mensubu 6 şüpheli gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin araçlarında yapılan aramada sahte kimlik, 4 bin 550 euro, 3 adet halat ve aparatı, pusula ve çok sayıda termal kıyafet ele geçirildi.

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