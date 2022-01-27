Ankara'da yüzde 100 hibe hayvan yem desteği başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kadın hayvan yetiştiricilerini girişimciliğe teşvik etmek, üretimden kopmamalarını sağlamak ve ekonomik yönden destek olmak için 25 ilçede hayvan yemi olarak kullanılan “mısır silajı” dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin Gölbaşı Karaoğlan'da bulunan arazisinde üretilen yaklaşık bin 500 ton mısır silajı, yüzde 100 hibe ile toplam 674 kadın hayvan üreticisi ile 10 afetzedeye dağıtılacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde 1-20 adet arası büyükbaş hayvanı olan kadın yetiştiricisine kişi başı 2'şer ton mısır silajı desteğinde bulunacak.

Dağıtımın ilk başladığı noktalardan olan Gölbaşı Karaoğlan ve Ayaş Sinanlı'da hayvan yetiştiriciliği yapan kadın üreticiler, yem desteği sayesinde ekonomik olarak rahatladıklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Hayriye Ada adlı üretici, "Genç çiftçiyim. 11 büyükbaş hayvanım var. Yemim azalmıştı. Bizim için bu destek ilaç gibi oldu. Bize sağlanan bu imkân bize cesaret verdi, çok mutlu oldum” dedi.