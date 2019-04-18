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Ankara'da zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Başkent’te meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi.

Başkent'te meydana gelen zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, İnönü Bulvarı'nda Milli Kütüphane kavşağındaki tünel girişinde saat 14.00 sıralarında 4 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Tünel bir müddet Koru istikametinde trafiğe kapandı. Trafik akışının sağlanması için kazaya karışan sürücüler araçlarını tünelin sağ şeridine çekti. Kazaya bakmak için yavaşlayan sürücüler de trafiğin tıkanmasına neden oldu.

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