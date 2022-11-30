İhlas Haber Ajansı

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Ankara'da zincirleme kazada 5 araç birbirine girdi

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına dönerken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına dönerken, can kaybı yaşanmaması sevindirdi.


Alınan bilgiye göre, Ankara-İstanbul yolu Kızılcahamam Sanayi Kavşağı'nda freni boşalan kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, araçlarda bulunanlarda küçük yaralanmalar meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi.


Kaza nedeniyle Ankara-İstanbul yolunda trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

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