Ankara'daki 6 minik kedi yeni sahiplerini bekliyor

Keçiören'in farklı noktalarında bulunan ve anneleri kaybolan 6 yavru kediyi koruma altına alan Keçiören Belediyesi, belediyenin kurumsal web sitesinde yer alan ‘Sahiplenmek İstiyorum' platformu ile sevimli kedileri sahiplendirmeye hazırlanıyor. Masum kedileri sahiplenmek isteyen hayvanseverlerin ‘Sahiplenmek İstiyorum' platformunda bulunan formu doldurması gerekiyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok makamında misafir ettiği sevimli kedilerle yakından ilgilenirken, onları bakım ve gözetim altında tutulmaları için Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderdi. Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner hekimlerin gözetimi altında olan 6 minik kedinin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

“Birçok tedaviyi yapabiliyoruz”

Başkan Altınok ise sokak canlılarını korumak ve yaşatmak için Türkiye'nin en modern rehabilitasyon merkezlerinden birini kurduklarını belirterek, “Türkiye`nin en modern Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne sahibiz. Hayvanlarımızı tedavi etmek için rehabilitasyon merkezimize birçok yeni cihaz aldık. Aşıları ve ameliyatları ücretsiz yapıyoruz. Canlılarımıza diş tedavileri de dâhil olmak üzere birçok tedaviyi burada yapabiliyoruz. Belediyemize ait internet sitemizde bulunan ‘Sahiplenmek İstiyorum' seçeneği üzerinden de hayvanlarımızı sahiplendirmeye devam ediyoruz” dedi.