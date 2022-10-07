Ankara'daki Aydıncık Cemevi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla katıldığı programla açıldı

Ankara'da yapımı tamamlanan Aydıncık Cemevi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemi ile katıldığı programla açıldı.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde Ankara Valiliğinin destekleriyle Altındağ Belediyesi tarafından Aydıncık köyünde inşa edilen Aydıncık Cemevi tamamlandı. Tek katlı cemevinin açılışı, İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı ve Cemevi'nde düzenlenen cemevleri temel atma ve toplu açılış töreninden telekonferans sistemi ile bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydıncık Cemevi'nin hayırlı olmasını diledi.

“Yaklaşık 3,5 milyon liralık harcama yapılarak 220 metrekare kapalı alan oluşturuldu”

Törende konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Yaklaşık 3,5 milyon liralık harcama yapılarak 220 metrekare kapalı alan oluşturuldu. Burada cemlerde, sizlerin bir araya gelmesinde bereket hasıl olur. Sadece fiziki, beden olarak değil aynı zamanda gönüllerimizin de birleştiği ve kenetlendiği bir yerdir cemevi. İnşallah hep misyonuyla Aydıncıklılara hizmet etmeye devam edecektir” dedi.

“Açtığımız cemevi güzel işlere vesile olsun, güzel cemler yapılsın inşallah”

Aydıncık köyünün kırsal mahalle statüsü kazandığını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Burada birçok kişinin emeği var. En başta da Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle İçişleri Bakanımız, valimiz ve hep birlikte bu cemevini sıfırdan itibaren yapmış durumdayız. Aydıncık artık kırsal mahalle statüsünü kazandı. Bu kararı Ankara Büyükşehir Belediye Meclisine gönderiyoruz. Açtığımız cemevi güzel işlere vesile olsun, güzel cemler yapılsın inşallah. Birliğimize, beraberliğimize vesile olsun" ifadelerini kullandı.

Aydıncık Cemevi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla katılımcılar tarafından kurdele kesilmesiyle açıldı.