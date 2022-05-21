Ankara'daki İstasyon Caddesi'nin geleceği bölge esnafı ile belirlenecek

Ankara Etimesgut'taki İstasyon Caddesi'nin geleceği bölge esnafıyla belirlenecek. Hazırladığı yeni projeyi ‘Etimesgut İstasyon Caddesi Yenileme Projesi İstişare Toplantısı' düzenleyerek anlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, esnafın görüş ve önerilerini dinledi.

Etimesgut İstasyon Caddesi'nin trafiğini rahatlatacak projeleri aşama aşama hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, bir yandan alternatif bulvar çalışmalarında sona yaklaşırken bir yandan da mevcut caddenin geleceğini bölge esnafı ile masaya yatırdı.

Şehir merkezi yönünde şerit sayısı 3'e çıkarılacak

Mevcut cadde için hazırlanan yeni bir projeyi “Etimesgut İstasyon Caddesi Yenileme Projesi İstişare Toplantısı” düzenleyerek bölge esnafına anlatan ABB, tek yön şeklindeki caddenin şehir merkezi istikametindeki şerit sayısını 2'den 3'e çıkarmayı planlıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), Ankara Kent Konseyi temsilcileri ve bölge esnafı ile bir araya gelinen toplantıda proje sunumunu yaparak esnafın sorularını da yanıtlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürü Seçkin Aşıcı, “ABB olarak şehir içerisindeki trafik sorunlarına yönelik pek çok noktada çözümler üretiyoruz. Etimesgut İstasyon Caddesi de uzun soluklu bir projedir. Bu cadde için bir çalışma yaptık ve sizin fikirlerinizi, sorularınızı almaya geldik” dedi.

Bölge esnafının görüşü soruldu

Projenin geleceğini belirleyecek toplantıya katılan bölge esnafı yeni projenin işlerini nasıl etkileyeceğine yönelik görüş ve önerilerini tek tek dile getirdi.