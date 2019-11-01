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Ankara'daki kan donduran kadın cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Ankara’da bir markette çalışan Gülseren Kartalci’nin geçtiğimiz yıl ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 39 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar ortaya çıktı.

Ankara'da bir markette çalışan Gülseren Kartalci'nin geçtiğimiz yıl ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından 39 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin güvenlik kamera kayıtlarından elde edilen fotoğraflar ortaya çıktı.


Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir markette çalışan Gülseren Kartalci, 2018'in Aralık ayında ayrılmak istediği erkek arkadaşı Canoğul Yiğit'in saldırısı sonucu 39 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Yiğit hakkında dava açıldı. Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanık hakkında iyi hal indirimi uygulamayan mahkeme, sanığa, cinayetten önce Kartalci'yi "kasten yaralama" ve "ölümle tehdit" suçundan da 2 yıl 4 ay hapis cezası verdi.



Cinayetin görüntüsü ortaya çıktı


Birçok kadın ve sivil toplum örgütünün tepkisini çeken cinayetin anını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Olay yerindeki güvenlik kameralarını toplayan emniyet güçleri, kamera kaydından elde edilen fotoğraflara ilişkin görüntü izleme raporu hazırladı. Rapora göre, markete giriş yapan ve Kartalci'nin bulunduğu yere doğru ilerleyen Yiğit, yanında getirdiği bıçakla saldırmaya başlıyor. Kaçmaya çalışan Kartalci'yi Yiğit'in reyonların arasında yakaladığı ve saçından tutarak bıçaklamaya devam ettiği görülüyor. Yiğit'in saldırı sonrası marketten kaçarak uzaklaşmaya çalıştığı da fotoğraflara yansıdı.

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