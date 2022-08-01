İhlas Haber Ajansı

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Ankara'daki kazada bir tır 25 metre yükseklikten yere çakıldı

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen kazada, bir tır 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakıldı.


Olay, Mamak ilçesine bağlı Lalahan Mahallesi Samsun yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı 25 metre yükseklikten yol çalışmasının olduğu yere çakılan tırda hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.


Tırın yere çakılı hali, vatandaşların kamerasına yansıdı.

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